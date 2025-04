Pour le budget d'achat de cette nouvelle console de Nintendo!Yo mina,je ne sais pas pour voir mais pour ma part je vais prendre cette Switch 2 pour la principale raison que j'ai plus rien acheté de chez Nintendo depuis 2012-2013, çàd, la WiiU. Comme j'avais pas trop envie d'acheter la Switch et j'attendais une Switch ProBen c'est enfin en 2025 que Nintendo s'est décidé de la sortir et de changer le pro en 2!Mais pour finir je ne leur en veut pas du tout pour la Switch 1 car c'est la console qui a une des meilleur émulation et presque toute sa ludothèque est téléchargeable/jouable à souhait! Donc merci pour cela au moins cette console n'est pas sortie pour rien!Mais voilà, à mes 44ans je dois dire que le totale de l'addition est salée pour cette Switch 2!Si je fais le compte:-Switch 2 + Mario Kart World 499€ chez E.Leclerc-DK bananza 59,99€ chez Cdiscount-Manette pro 79,99€ chez Cdiscount-carte SD Express 512Go 110€ chez Amazon-Abonnement 12mois complet 30€ chez CDKeysCe qui fait un total de 779€avec deux jeux!Tout pile moins que la PS5 pro que je me suis choppé à sa sortie aussi!Franchement, on peut dire que le jeu vidéo est une activité de luxe et va l'être de plus en plus!Sans parler du fait que tout mes achats (pour avoir le budget le moins cher) ne passe par aucun magasin de jeux vidéos... ça me chagrine personnellement, et je me dis les prochains jeux je les prendrais chez eux au moins.En espérant qu'il en reste d'ici là mdrVa falloir que la qualité des jeux suivent, sinon perso je pense qu'un jour je vais lâcher malgré que je joue depuis mes 7ans et que le gaming fait vraiment partie de ma vie!Je parle même pas des prix du côté PC qui sont simplement scandaleux! Après si on veut un PC qui mouline en 1440p (21:9 le best format ever) en ultra 60FPS CAP, ça va encore point d'un point de vue budget mais aussi d'un point de vue consommation électrique!Et vous quel est votre budget pour cette Switch 2? Combien avez vous claqué pour les jeux vidéos dernièrement?