Salut Gamekyo,A l'occasion de la sortie de la Lunar Remaster Collection, je sors de ma grotte car je suis curieux de connaître vos avis sur... la compil Suikoden sortie un mois plus tôtAutant sur la qualité ou non du remaster que sur les jeux eux-mêmes, d'ailleurs. En fait, pour ceux/celles qui avaient fait les jeux à l'époque, je trouverais même intéressant de se prêter à l'exercice de la confrontation avec ses souvenirs : est-ce toujours aussi bien ?A l'inverse, je serais aussi curieux de savoir ce qu'en pensent ceux qui n'y avaient jamais touché à l'époque et ont sauté le pas avec cette compil.C'est d'ailleurs mon cas. J'étais complètement passé à côté à l'époque, et quand j'ai eu envie de m'y mettre, les jeux (surtout le 2) atteignaient déjà des sommes folles en occasion...J'étais prêt à rattraper mon retard avec la compil annoncée par Konami (d'autant que je m'étais préparé psychologiquement, ayant fait tous les autres épisodes juste avant, sauf celui sur PSP), mais ces andouilles ont mis trop longtemps à la sortir, j'ai fini par me décider à faire les jeux "dans leur jus" en version Playstation sur émuOuais, le rétro bien rétro, ça m'fait pas peur. Tellement pas peur que dans le cas du 2, j'ai même poussé le vice jusqu'à jouer à la VF d'époque... P'tet pas la meilleure idée que j'aie eue, pour le coupBref, pour ma part, ce furent deux expériences très plaisantes, quoique pas dénuées d'un certain nombre d'archaïsmes. Certains sont inévitables puisque j'ai joué sur les versions originales, mais d'autres sont propres à la construction du jeu et n'ont probablement pas été atténués par les remaster.Je regrette juste de ne pas avoir été transporté autant que je l'aurais voulu par ces deux jeux, notamment côté mise en scène/scénario, mais c'est un peu fatalement ce qui arrive quand tout le monde te le vend comme le(s) meilleur(s) RPG de tous les temps ^^' (ça plus le fait qu'à mon grand regret, je n'arrive plus à être aussi impliqué émotionnellement dans les histoires des jeux... c'est ça la vieillesse, je veux dire l'expérience). Limite j'ai plus apprécié le 3 sur cet aspect, mais c'était bien aidé par le fait que j'avais lu le manga juste avant (c'est lui qui m'a motivé à me lancer enfin dans la série, d'ailleurs), qui construit beaucoup mieux sa narration que le jeu lui-même.J'ai aussi eu un peu de mal avec le rythme des jeux qui alterne généralement entre les tunnels narratifs et les phases où on te lâche complètement (l'idée étant de te laisser un peu respirer pour aller recruter de nouveaux alliés), et si j'adore le principe de recruter 108 personnages, faut admettre que ce n'est pas de tout repos, notamment pour certains dont les conditions sont vraiment obscures et qui peuvent être définitivement ratés... paye ton fomo infini. Bon cela dit, ça reste des problèmes inhérents à tous les épisodes.J'ai pas été très convaincu non plus par les phases de batailles d'armées, même si ce sont probablement les moins pires de la série (quoique j'ai bien aimé celles du 5)Surtout, la "fameuse scène" du 2 me reste en travers de la gorge, j'avais tout fait pour que tout se passe bien mais la RNG n'a pas été avec moi... Idem pour le 1, je sais pas comment je me suis démerdé pour rater Leon Silverberg alors que je suivais une soluceCa n'en reste pas moins deux jeux incroyablement riches (surtout le 2, clairement le meilleur de la série sans forcer, quoique le 5 serait juste derrière pour moi) et je comprends sans difficulté pourquoi ils sont autant aimés.J'ai conclu mon marathon (me manque toujours l'épisode PSP mais bon) en ce début d'année avec Eiyuden Chronicles, que je considère comme un prolongement évident de la série, et que j'ai trouvé vraiment très bon, très riche lui aussi, plus intéressant même que le 2 sur un certain nombre d'aspects, mais clairement moins inspiré côté scénar que le 2. Bref, un épisode très solide, que je me suis malheureusement gâché avec les tares techniques inadmissibles de la version Switch.Donc voilà, j'arrête le blabla, j'attends vos avis !