Netflix donc :Pub : 7,99 euros par mois (+2€)Standard : 14,99 euros par mois (+1€50)Premium : 21,99 euros par mois (+2€)Magnifique sens du timing après l'épisode 1 de Black Mirror Saison 7 qui critique le principe des abonnements, du changement d'offres et des hausses... et qui est une série Netflix.

Who likes this ?

posted the 04/18/2025 at 09:43 AM by shanks