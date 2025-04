Quand est ce que l'on s'attendre à avoir des nouvelles du nouveau jeu de fumito ueda, project robot de son nom actuel ? Nous avons eu la chance d'avoir un teaser aux games awards et ueda avait dit qu'il ne voulait plus annoncer ses jeux trop en avance, mais depuis c'est silence radio... Pensez-vous que l'on peut espérer une communication proche et une sortie pour la fin d'année ou au début de la prochaine ?

posted the 04/11/2025 at 11:37 AM by tlj