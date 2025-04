Digital Foundry est revenu pendant plus d'une sur le Nintendo Direct réservé à la Switch 2 et voici quelques données qu'ils ont partagé :Pixel counts:MK World 1440P 60fpsDK 1080P 60fpsBOTW and TOTK 1440 60fpsER 1080P 30fpsCyberpunk 540P to 1080P 30fps, le jeu semble être assez propres comparé aux versions PS4/XONE et le DLC est présent.Tony Hawk 4k60fps (Bon apparemment la vidéo présenté dans le Direct serait celle de la version PC vu qu'exactement la même vidéo est disponible sur Youtube)Final Fantasy VII Remake 1080P 30fps est aussi assez propre mais le jeu a un mauvais framepacing qui avait été fixé dans le portage PS5 port mais le problème est bien présent dans la vidéo du Direct.Duskbloods 1080P 30fpsMetroid est le seul jeu Nintendo du Direct a utilisé de l'anti-aliasing.Autre détail assez intriguant, Digital Foundry note que dans tous les jeux présentés dans le Direct, il n'y a toujours aucun signe de la moindre utilisation du DLSS.