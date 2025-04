Peu d'informations niveau technique sur la console, qui développerait 3.1 Tflops docké et 1.7 Tflops en portable, mais avec du DLSS disponible (à moins que ce soit du FSR ? C'était déjà utilisé sur la première Switch).Au passage, la rétrocompatibilité se fait via une "traduction" des instructions en direct"Si nous avions utilisé une technologie telle qu'un émulateur logiciel (22), il nous aurait fallu faire fonctionner la Switch 2 à pleine capacité, ce qui aurait eu un impact sur l'autonomie de la batterie. C'est pourquoi nous avons opté pour une solution à mi-chemin entre un émulateur logiciel et une compatibilité matérielle."Ma source est Gazlog

posted the 04/03/2025 at 03:03 AM by suzukube