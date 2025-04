Sujet JAMAIS abordé mais qui m'inquiète.Combien d'heures de jeu possible ? donc combien de mAh ?Sinon je trouve le prix plutôt correct pour cette console à tout faire > Ecran HDR + dalle IPS + son 3D + Microphone avec réducteur de bruit + dock Station avec un vrai GPU (nvidia ?) à refroidir qui nécessite un ventilateur, la Docking a donc pris de l'embonpoint + 2 manettes + Gamepad transformables.Et surtout une prise en charge des MicroSD Express avec des vitesses de chargement x3 plus rapides et un tarif à l'unité assez élevé.Et puis je ressens une hype énorme avec les exclus FromSoftware (même multi), Donkey Kong Bananza et Mario Kart.ALORS OUI ! Oui les jeux sont super chers, je ne comprends pas. Nintendo est un baromètre question prix : si Nintendo fait ça, je crains que ça n'arrête plus ni Sony ni Microsoft. Le prix des jeux d'occasion, ce sera intéressant : imaginons le prix d'un Mario Kart World d'occasion...