Bonjour,



square enix m'enere....Parmis les jeux que j'attends le plus sur cette gen ( qui n'est clairement pas une new gen mais ça c'est un autre débat). il y a la suite de Nier automata qui on le sait est clairement en production et bien avancer (yoko taro a dit attendre le go de square pour en parler) et dragon quest 12 ou on a aucune info supplémentaire suite à la difusion du logo il ya plusieurs années.

Je commence sérieusement a en avoir marre de square qui tarde trop a nous pondrent des jeux et qui ne maitrises toujours pas le marketing. Actuellement on a rien, et bientot on aura trop de vidéo avant la sortie de ces jeux.

Voila, je voulais pousser un coup de guele.

Bonne journée