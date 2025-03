[quote]Le remake de LBA2 est en danger – Rejoignez le combatPar Ben / 31 mars 2025Cher Twinsider,Aujourd'hui, nous sommes à un tournant dans le voyage de LBA2 Remake, et nous avons besoin de vous avec nous.Microids est sorti. Nous, non.. Bien que Little Big Adventure –, l'entreprise réoriente sa stratégie éditoriale. Sa nouvelle équipe de direction a choisi de se concentrer sur un autre type de projet dans les mois à venir.Cela ne nous arrêtera pas.Cette décision nous a mis dans une situation difficile, mais nous sommes toujours là, à lutter. Nous avons déjà fait le plus dur avec Twinsen's Quest : reconstruire le moteur, prouver que la propriété intellectuelle peut trouver un écho aujourd'hui et fédérer une communauté passionnée. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant.auto-éditer le remake de LBA2 .Pour rendre l'autoédition possible, nous avons besoin de financement. Après des entretiens, des sondages et de nombreux retours de la communauté, nous vous proposons trois façons de soutenir le jeu :Soutien mensuelDevenez un investisseurNous avons choisi Ko-Fi comme plateforme : elle est rapide, approuvée par plus d'un million de créateurs et vous donne la liberté de nous soutenir comme vous le souhaitez.Pour ceux qui souhaitent soutenir le projet sans engagement mensuel, ou pour les fans des régions où 5 €/mois représentent un coût de la vie plus élevé, c'est le moyen le plus simple de contribuer.