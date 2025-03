Jeux Video

Square Enix vient de lancer sur le site officiel de la franchise un segment "News" consacré aux 25 ans de Final Fantasy IX.Bon pour le moment, pas grand-chose hormis des goodies et trucs du genre mais on essaye d'y croire, surtout à l'approche du bal des showcase du printemps (et du Direct Switch 2 ce mercredi, sait-on jamais).Par contre, sans aller jusqu'à espérer un truc à la FFVII Remake (j'ose dire que c'est quasi impossible), si on a attendu autant pour un lissage à la con façon Crisis Core, j'aurais bien mal au cul.