On pensait qu'il existait qu'un seul prototype de laen circulation, mais il se trouve quepossède un autre très rare de cette console datant de l’époque oùavait signé un contrat avecpour fabriquer un lecteur CD pour laDans les années 1990, seulement 200 unités de cette machine ont été produites avant que la firme de Kyoto décide de poignarderdans le dos, cette trahison a poussé ce dernier à faire sa propre console.Jusqu’ici, tout le monde pensait que la dernièreexistante avait été vendue aux enchères à 300.000 dollars en 2020. Finalement, Kutaragi en a encore une chez lui très bien conservée comme on peut le voir et c'est le photographequi a pu rencontrer le père de laa partagé ces quelques photos :

Who likes this ?

posted the 03/21/2025 at 05:24 AM by leonr4