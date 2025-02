On retourne très loin dans le passé aujourd'hui avec la Videopac, la console de Philips, sortie à la fin des années 70 dans le monde.Elle se nommait aux USA l'Odyssey 2, et fait donc suite à la première console de l'histoire, à savoir l'Odyssey.Je reviens donc dans cette vidéo sur ce morceau important de l'histoire des jeux vidéo, et sur cette console souvent oubliée et qui s'est pourtant révélé être un joli succès commercial en Europe.