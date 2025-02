A peine quelques jours après le strike du mode 60FPS sur Bloodborne PC, Sony a ensuite envoyé ses avocats chez Lilith Walther pour lui demander de supprimer le demake Bloodborne PSX si elle ne souhaitait pas se retrouver avec un procès au cul. La concernée a indiqué avoir aussitôt exécuté la demande en le retirant de itch.ioÉvidemment, PlayStation est dans son bon droit (ça reste son IP quoi qu'il arrive) mais certains se demandent pourquoi Sony agit seulement aujourd'hui alors que le patch comme le demake sont dispos depuis des années (respectivement 2011 et 2022).Y en a qui souhaite l'annonce d'un remake, expliquant que Sony fasse le ménage pour s'approprier la totalité du référencement Google.Mais ptéte qu'ils veulent juste faire chier, c'est possible.(y a un an, Sony avait déjà réclamé à Bunlith de changer le nom et les éléments visuels de son Bloodborne Kart)

posted the 02/10/2025 at 10:13 AM by shanks