Donc voilà, si vous avez loupé l'info tombée y a quelques heures, Buffy contre les Vampires va avoir droit à une suite façon "soft reboot" (et du coup sous un probable autre nom) avec une nouvelle tueuse.Sarah Michelle Gellar reprendra son rôle iconique, on imagine comme mentor sans trop savoir si ce sera constant ou pour quelques apparitions.Mais ce sera évidemment sans Joss Whedon.Et je le sens pas.On aura jamais la vibe de l'époque autant dans l'ambiance, les personnages et l'originalité des situations (nan mais il voulait quoi le mec avec ses fromages, au final ?).Je ne suis pas pessimiste, c'est l'expérience qui m'a suffisamment servi de leçon.

posted the 02/04/2025 at 08:26 AM by shanks