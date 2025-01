Pour le rappel des faits, depuis 2024 VISA et Mastercard tout particulièrement font pressions sur le marché japonais et les différentes entreprises en demandant la censure voire le retrait des contenus pour adulte (principalement manga/doujin, et ça concerne les jeux vidéo également), ou dans le cas contraire ces entreprises ne pourront plus utiliser leur service bancaire (= les utilisateurs ne pouvant plus utiliser leur cartes VISA et Mastercard pour faire leur achats).Les touchés concerne des plateformes commerciales (dont DMM, DLsite, Melonbook...), des plateformes sociales (Skeb, Pixiv, niconico...) et même des services/abonnements dont Manga Library Z du créateur du manga Love Hina, qui archivait de vieux manga désormais introuvables en accès libre, au point que Yoko Taro (le créateur de NieR) s'est montré très critique sur ex-Twitter et que des politiciens japonais devraient débattre sur cette question d'ingérence des systèmes bancaires.Hier, c'est le développeur de visual novel Yuzusoft qui s'est vu contraint de retirer les paiement par carte VISA sur leur site web, du fait de proposer des jeux +18 dont Senren*Banka un jeu vidéo pourtant plusieurs fois récompensé au Japon pour meilleur art et meilleure musique, et qui est disponible sur Steam et Nintendo Switch (en version censurée).Yuzusoft tentera la médiation avec VISA pour rétablir l'option, sachant que l'option Mastercard ainsi les cartes bancaires japonaises restent valable pour les utilisateurs.C'est d'autant plus gênant quand en occident, Reuters a relayé un report fait état que VISA et Mastercard seraient coupables de connaître l'existence de contenus illicites sur la plateforme OnlyFans et de ne rien faire pour contraindre le retrait de ces contenus. On rappel que c'est une plateforme où les gens, sous système d'adhésion payante, postent des vidéos et des photos réelles, on n'est loin du produit culturel à finalité commerciale...Plus tôt dans la semaine c'est le service de lecture de manga en ligne Manga Planet qui a aussi perdu un de leur moyen de paiement, cette fois ce n'est ni VISA ni Mastercard mais le service en ligne Stripe, un concurrent de PayPal. Leur reste justement PayPal, mais pour combien de temps ?