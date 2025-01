Jeux Video

Selon Andy Robinson de VGC.



Pas d'indices parce qu'il ose se montrer radin en début d'année, mais il déclare clairement connaître plusieurs projets non annoncés sur lesquels PlayStation travaille, incluant plusieurs "petits jeux" qui vont exploiter d'anciennes IP (donc faisant écho aux derniers propos de Hulst), et ce pour agrémenter leur planning au milieu des grosses sorties comme Death Stranding 2 et Ghost of Yotei.



Après faut voir ce que Sony considère comme un "petit jeu".

J'aimerais bien un Ape Escape, en tout cas davantage qu'un LocoRoco ou Fat Princess quoi...





Mais ptéte que l'heure est venue pour Knack 3, on ne sait pas.