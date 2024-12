Une petite percée du jeu démat est-elle notable au Japon ? près de 80 000 ventes d'écart entre Switch et PS5... qui continue de stagner alors qu'en cette période, cela devrait être l'inverse.





Ventes Software



1- [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 133,542 (835,085)

2- [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix, 11/14/24) – 38,088 (894,671)

3- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 24,019 (6,146,178 )

4- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 23,131 (3,744,671)

5- [NSW] Mario & Luigi: Brothership (Nintendo, 11/07/24) – 22,237 (148,380)

6- [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 18,178 (5,668,493)

7- [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 18,145 (356,613)

8- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 15,536 (8,008,343)

9- [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 15,244 (5,477,820)

10- [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 13,309 (1,503,403)





Ventes Hardware



Switch OLED Model – 55,544 (8,477,131)

Switch Lite – 34,542 (6,334,874)

PlayStation 5 – 15,213 (5,371,707)

Switch – 14,065 (20,007,206)

PlayStation 5 Pro – 5,358 (123,693)

PlayStation 5 Digital Edition – 4,079 (896,476)

Xbox Series X Digital Edition – 2,893 (15,224)

Xbox Series X – 280 (314,000)

Xbox Series S – 216 (327,316)

PlayStation 4 – 44 (7,929,027)





Switch : 104 151

PS5 : 24 650

XBOX : 3 389



Totaux :



Switch : 34 819 211

PS5 : 6 391 876

XBOX : 656 540

famitsu