Digital Foundry a sorti deux vidéos d'analyses sur Warhammer 40K: Space Marine 2 et Horizon Forbidden West donc voici un petit résumé des deux vidéos.-Présentation de la mise à niveau pour la PS5 Pro sur Warhammer 40K: Space Marine 2 :Le patch 1.5 introduit le support de la PlayStation 5 Pro pour Space Marine 2, mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité d’image et des performances, en particulier dans le mode Speed à 60 fps.-Amélioration de la qualité d’image avec PSSR :PSSR (PlayStation Super Resolution) remplace le FSR 2 sur PS5 Pro, offrant une image plus nette et plus claire.-Résolution dynamique améliorées :Mode qualité : 1080p–4K dynamique, upscaled en 4K.Mode vitesse : 1080p–1440p dynamique, reconstruit en 4K.-Améliorations des performances :Le mode Speed obtient un gain de 5 à 10 fps par rapport à la PS5 de base, avec des augmentations occasionnelles plus élevées en combat. Les performances sont plus proches des 60 fps malgré le fait qu'il y a toujours des chutes dans les 45 fps suivant certains scénarios exigeant.Le mode qualité maintient une performance stable à 30 FPS dans tous les scénarios.-Défis dans les zones limitées par le CPU :Certaines séquences, comme la scène "Ripper Swarm", subissent encore des baisses jusqu'à 40 FPS ou moins sur PS5 Pro, soulignant les limites du processeur.-Comparaison avec la PS5 de base :La PS5 de base bénéficie des optimisations du patch 1.5 avec des améliorations modestes des performances (5–10 FPS) mais rencontre toujours des difficultés dans les séquences exigeantes.Comparaison avec la Xbox Series X :La Xbox Series X surpasse la PS5 Pro dans certains scénarios comme celui des cinématiques en maintenant un taux de rafraîchissement plus élevé, bien que la PS5 Pro montre des avantages dans certains combats.-Améliorations visuelles :La clarté des mouvements et les détails (ex. : herbe, boue, reflets) sont considérablement améliorés sur PS5 Pro, bien que certains excès de netteté soient notés. Les settings restent les mêmes que sur la PS5 de base.-Avantages pour les écrans VRR :Les écrans à taux de rafraîchissement variable (VRR) bénéficient d’une meilleure stabilité des images, bien que des baisses à 40 FPS puissent encore perturber l’expérience.-Stabilité du mode qualité :Le mode qualité de la PS5 Pro reste une option fiable avec un verrouillage à 30 FPS et une fidélité visuelle améliorée par rapport à la PS5 de base.-Potentiel d’améliorations futures :Un mode à 40 FPS pour les écrans 120 Hz est suggéré comme pouvant être un bon compromis futur, exploitant mieux les capacités du hardware.Conclusion :Le patch 1.5 représente une amélioration substantielle pour la PS5 Pro, offrant une meilleure qualité d’image et des performances supérieures et ce patch est aussi une des meilleures intégrations du PSSR que l'on a pu voir.C'est d'ailleurs assez facile de voir le gain de clarté sur l'image même avec des captures provenant de la vidéo :Maintenant autour d'Horizon Forbidden West qui revient sur le nouvelle technique d'upscale développé par Guerrilla :-Aperçu des améliorations de la PS5 Pro :La PlayStation 5 Pro propose des améliorations significatives pour des titres comme Horizon Forbidden West et Horizon Zero Dawn Remastered, notamment une fidélité graphique et des performances accrues.-Abandon du checkboard :Guerilla Games a remplacé l'ancien checkboard par une nouvelle technique de reconstruction, offrant des visuels plus nets et plus précis, en particulier pour les détails fins tels que le feuillage et les textures.-Points forts du mode Performance Pro :Ce mode propose un anti-aliasing amélioré, une réduction des artefacts dans les mouvements, et une meilleure stabilité temporelle par rapport à la PS5 standard.Le feuillage et les textures apparaissent plus nets et détaillés, même avec une observation rapprochée.-Problèmes résolus :Des problèmes tels que scintillement, traînées d’images, et instabilité dans les reflets en screen space et la profondeur de champ ont été considérablement réduits dans la version PS5 Pro.-Utilisation de la résolution dynamique :La nouvelle approche de rendu ajuste dynamiquement les résolutions, atteignant une moyenne de 1440p avec une meilleure stabilité que la méthode précédente de checkboard à 1800p donc malgré la résolution plus on obtient malgré tout un meilleur résultat.-Comparaison avec d'autres techniques d'upscales :La méthode de reconstruction de la PS5 Pro rivalise avec des technologies comme le DLSS de NVIDIA et le FSR d’AMD, offrant souvent des résultats comparables voire supérieurs en termes de qualité d'image.Sur la base de comparaisons side-by-side, Guerrilla a réussi à produire quelque chose de très similaire au DLSS sur PC. La solution de Nvidia gère mieux les traînées de particules, tandis que celle de Guerrilla offre de meilleurs résultats sur les réflexions dans l'eau, avec des résultats plus lisses et moins aliasés. L'upscaler de Guerrilla s'en sort également légèrement mieux en termes de mouvement, bien qu'une légère quantité de flou de mouvement imposée dans la version PS5 complique un peu la comparaison. La comparaison entre le FSR et le "GSR" (Guerrilla Super Resolution) est nettement en faveur de ce que Guerrilla a accompli sur PS5, le FSR ayant tendance à sur-accumuler, ce qui entraîne un effet d'herbe floue lorsque la caméra est immobile et des résultats plus soft en général, mais toujours acceptables dans l'ensemble.-Modes 30 FPS vs 60 FPS :Le mode "Favoriser la résolution" à 30 FPS offre une résolution légèrement supérieure avec de meilleurs screen-space reflections mais cela ne vaut pas le coût diviser le framerate par deux. Le mode Performance Pro à 60 FPS est recommandé pour son équilibre entre fluidité et fidélité visuelle.-Taux de rafraîchissement et support VRR :Le mode Performance Pro maintient un 60 FPS quasi parfait avec de légères baisses lors de scènes intenses. Le VRR permet une performance plus fluide dans les modes non verrouillés.-Horizon Zero Dawn Remastered :Ce titre bénéficie d'améliorations graphiques similaires à Forbidden West, avec des visuels et une stabilité renforcés.-Innovation des développeurs :La méthode de reconstruction propriétaire de Guerilla établit un nouveau standard et DF espère vu les résultats obtenu qu'elle soit susceptible d’influencer d'autres studios Sony et projets futurs. Guerrilla a développé cette technologie pour ses futur jeux mais à décidé de la porter sur Forbidden West et Zero Dawn.Petit bonus Guerrilla n'avait jamais détaillé les améliorations graphiques du qu'ils avaient apporté à Forbidden West mais ils l'ont enfin fait dans cette vidéo récente :Les fonctionnalités améliorées incluent une profondeur de champ améliorée, des volumétriques plus propres et un rendu en full résolution d'effets tels que le feu, les hologrammes et les explosions. Des nuages de meilleure qualité ainsi que la capacité de rendre les personnages à des distances plus éloignées.