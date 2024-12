Salut, Wizardry Proving Grounds of The Mad Overlord est disponible depuis le 15/09/2023 en early acces sur PC, le 23/05/2024, Digital Eclipse a finallement sorti ce remake sur XboxOne/Series, PS4/PS5, Switch et PC en démat et depuis le 22/11/2024 sur support physique sur PS5 et Switch grâce à Clear River Games (merci à eux).J'ai attendu la sortie physique pour plonger dedans et m'essayer à cette licence. Je n'avais jamais fait de Wizardry avant ça et le seul Dungeon Crawler que j'avais fini est Labyrinth of Zangetsu que j'ai bien aimé au passage.Je suis donc "novice" dans le genre et pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de jeu, je trouve que la découverte est aussi belle que douloureuse tant le genre est intéressant mais compliqué de par certaines de ses mécaniques.Wizardry Proving Grounds of The Mad Overlord est donc le remake du premier Wizardry sorti en 1981 sur Apple II et qui avait déjà ce nom à l'époque.Ce remake apporte son lot de nouveautés, le premier changement est le nouveau moteur graphique. Ils ont entièrement refait le jeu, les monstres sont en 3D et on peut dire adieu au fil de fer pour avoir de vrais décors. Ils ont d'ailleurs laissé la possibilité d'afficher la version Apple II et c'est marrant de voir comment le jeu a changé en 43 ans.Ils ont aussi ajouté la possibilité de choisir si on souhaite avoir les étages 6, 7 et 8 tels qu'ils étaient dans le jeu d'origine sur Apple II ou si l'on souhaite avoir la version modifiée qu'ils avaient fait pour les versions consoles de l'époque (apparement plus dur).Une des nouveautés la plus importante est le menu "Paramètres rétro". Ce menu permet de modifier certaines mécaniques du jeu, vous pouvez tout laisser comme sur la version d'origine ou modifier certaines options pour rendre le jeu moins dur. À noter qu'il n'y a pas de choix de difficulté mais le changement de certaines de ces options peut beaucoup faciliter le jeu.Personnellement, j'ai opté pour activer tout ce que je pouvais pour adoucir ou enlever les mécaniques les plus contraignantes du jeu. Il n'y a aucune gloire à faire le jeu comme ça mais ça permet quand même de le parcourir, de découvrir le père de tous nos RPG sans avoir à s'arracher les cheveux et même comme ça, j'ai eu du mal.J'ai par exemple enlevé le vieillissement des personnages. Dans le jeu de base, lorsque vous dormez à l'auberge, vos personnages vieillissent et arriver à un certains âge, ils meurent !Si vous y jouer dans les conditions de l'époque et que vous finissez ce jeu, je vous tire mon chapeau.Une fois votre partie lancée et vos réglages fait, le jeu vous propose de commencer avec 6 aventuriers de niveau 2 ou alors de créer votre équipe de 6 aventuriers niveau 1.Je vous conseille de commencer avec votre propre équipe car les personnages proposés par le jeu ne sont pas optimisés, vous pourrez faire bien mieux en le faisant vous même.Vous devrez choisir parmi 5 races, chaque race à des stats de départ. Vous devrez ensuite attribuer des points pour la construction de vos builds et choisir une classe parmi les 6 de départ. Il y a 2 autres classes (Seigneur et Ninja) à débloquer plus tard dans le jeu mais rien ne vous oblige à changer de classe. J'ai fait tout le jeu avec mes 6 persos de départ et leurs classes de base.J'ai pris un guerrier, un samourai, un prêtre, un voleur et 2 mages.Le guerrier est bon pour le corps à corps.Le samourai est moins bon que le guerrier pour le corps à corps mais il débloque certains sorts.Le prêtre peut se battre au corps à corps et faire des magies de soin et de soutient entre autres.Le voleur permet d'identifier les pièges des coffres et de les désamorcer. Il peut se battre au corps à corps mais est assez faible.Le mage sert au combat à distance avec des sorts d'attaque ou de soutient.L'évêque est un mélange du prêtre et du mage, il peut faire des sorts d'attaque, de soutient et de soin mais il apprend ses sorts plus lentement que le mage ou le prêtre. Il peut aussi identifier gratuitement les objets et équipements que vous trouverez dans le donjon. Je n'ai pas pris d'évêque avec moi au combat mais j'avais un évêque au village juste pour identifier mes objets gratuitement car chez le marchand, ça coute grave cher.Le seigneur est un paladin, il mélange les capacités du guerrier et du prêtre.Le ninja est un mélange du guerrier et du voleur. Il est très fort au corps à corps, à un pourcentage de chance de tuer en un coup sa cible et peut identifier les pièges des coffres et les désamorcer.Les classes sont différentes et se complémentent bien pour vous permettre de faire face aux différents dangers que vous croiserez. Sachez que l'exp requise pour augmenter de niveau dépend de votre classe, certaines classes montent donc plus vite que d'autres.Une fois la classe choisie, vous devrez choisir un alignement pour votre personnage. Qu'il soit bon, neutre ou mauvais, l'alignement ne changera rien aux stats de votre personnage.L'alignement sert juste pour certaines classes, par exemple pour être samourai ou seigneur, il faut être bon. Pour être ninja, il faut être mauvais. Les autres classes peuvent avoir 2 des 3 différents alignements.On ne peut pas changer notre alignement manuellement mais il peut être modifié aléatoirement lorsque vous croisez un groupe de monstre amical dans le donjon. Si vous attaquez ce groupe, il y a une chance que vos personnages bons, deviennent mauvais. Si en revanche vous décidez de ne pas attaquer le groupe, vos personnages mauvais auront une chance de devenir bons.Maintenant que vous avez fini vos réglages et la création de vos personnages, vous êtes pret pour aller souffrir dans le donjon.Le but de votre quête est d'aller au bout des 10 étages du donjon afin de récupérer des mains du sorcier Werdna, une amulette qu'il a volé au suzerin Trebor. C'est le seul élément de scénario que vous aurez, il n'y a aucune quête annexe, aucun PNJ mais il ne faut pas oublier que le jeu date de 1981 et que pour l'époque, il proposait déjà pas mal de choses.Le gameplay est celui d'un dungeon crawler classique, vous vous déplacerez case par case et les combats se feront au tour par tour. Les niveaux font 20 cases par 20 cases, ce n'est pas très grand mais c'est assez pour vous rendre fou par moment tant ça peut être labyrinthique, surtout quand il y a des pièges.Il y a 2 types de combats, les combats fixes et les combats aléatoires.Les combats fixes se déclanchent obligatoirement lorsque vous marchez sur une case précise. Ces combats donnent un coffre à la fin.Les combats aléatoires peuvent se déclencher n'importe quand et à la fin de ces combats, vous n'avez aucun loot matériel, vous gagnerez que de l'argent.Si un de vos personnages meurt, vous pourrez essayer de le ressuciter au temple du village, si ça fonctionne (ça ne marche pas à tous les coups), ça ne vous coûtera qu'une grande quantité d'argent. Si en revanche ça ne fonctionne pas, vous aurez quand même perdu votre argent sans récupérer votre personnage et il y des cas de mort permanente pour les personnages de votre groupe (ça pique).Vous pouvez aussi débloquer des sorts de résurrection mais là encore, ça ne garantie pas à 100% la résurrection de votre personnage.Si tous vos personnages meurent, vous pourrez soit :Recruter de nouveaux personnages à un niveau avancé (ça coute des pièces d'or) et essayer d'aller chercher les cadavres de vos anciens personnages pour les ressuciter.Ou alors recréer des personnages de niveau 1, farmer, les améliorer et finir par retrouver les cadavres de vos anciens personnages pour les ressuciter (ou pas).Sur votre chemin, vous devrez faire face à 3 grands dangers, les monstres, les pièges et la RNG.Pour les monstres, c'est "simple", vous farmez, vous apprenez, vous devenez plus fort et vous finirez par les battre. Vous avancez au niveau suivant et vous répétez la boucle jusqu'à la fin.Pour les pièges, c'est un peu plus compliqué, il y en a dans les niveaux et il y en a dans les coffres.Ceux des niveaux se déclanchent lorsque vous marchez sur une certaine case, il y en a plusieurs et ils ont tous une façon plus ou moins grande de vous plonger dans la panique.Certains vous téléportent sur une autre case du niveau, d'autres retirent un nombre de point de vie aléatoire à vos personnages, d'autres vous font pivoter dans une autre direction. Il y a aussi les zones sombres dans lesquelles vous allez avancer dans le noir total.Il y a aussi les murs illusoires qu'on peut traverser dans 1 ou 2 sens. Sur les images du dessus, vous avez un mur illusoire tel qu'il est dans son état normal, et le même mur quand on utilise un sort qui permet de voir les passages secrets. Certains murs ont directement cette apparence sans que l'on ait besoin d'utiliser de sort.Là il n'y a pas de secret, vous allez devoir essayer encore et encore pour y arriver. Il y a un sort qui permet d'afficher une carte avec ce que vous avez déjà visité du niveau, ça permet de savoir où on est quand on est perdu. J'ai eu beaucoup de mal avec les pièges qui désorientent ou téléportent notre équipe, si c'est aussi votre cas, vous pourrez au pire, vous aider des maps qu'on trouve sur le net. Sinon à force de faire certains étages, on fini par les connaitre par coeur.Les cases piégées ne changent jamais, si il y a un piège sur l'une d'entre elles, en refaisant le niveau, la même case sera toujours piégée et l'effet du piège sera aussi le même, c'est pareil pour tous les murs illusoires.Pour les pièges des coffres, il y en a un paquet, dégâts, bombe, poison, téléportation etc... si vous avez un voleur ou ninja, vous pourrez trés souvent désamorcer les pièges, si ce n'est pas le cas RIP...Venons en maintenant au pire ennemi de ce jeu, la RNG (j'abuse un peu mais c'est presque ça).Contrairement aux RPG conventionels, dans Wizardry, il y a énormément de RNG, quasiment TOUT dans ce jeu est aléatoire et/ou soumis à un nombre variant en fonction de la situation.Je suis habitué aux JRPG, pour moi une potion ça rend tout le temps le même nombre de PV et quand on augmente de niveau, les stats montent normallement, pas de manière aléatoire.Là ce n'est pas le cas, quand vous créez de nouveaux personnages, le nombre de points de stats à répartir est aléatoire (de 7 à 29), quand on augmente de niveau, les HP, stats et même la possibilité d'apprendre des sorts sont aussi aléatoires.Quand vous utilisez une potion, une magie ou même une attaque au corps à corps, là encore le résultat n'est jamais fixe mais dépend d'une variable, par exemple le premier sort de soin rend entre 1 et 8 PV. Vous pouvez vous soigner une fois et gagner 7 PV ou alors vous soigner 3 fois et n'en gagner que 4, c'est totallement aléatoire. Parfois les variables peuvent être trés grandes, le dernier sort du jeu fait par exemple de 10 à 150 de dégât, c'est tout ou rienC'est pareil pour certaines infos des monstres, ils ont par exemple un nombre de point de vie qui change, sur l'exemple que je vous montre sur l'image, l'orc a entre 1 et 4 points de vie et en mourrant, il donne entre 20 et 100 pièces d'or en combat aléatoire ou alors entre 20 et 100 pièces d'or + du loot en combat fixe.Si vous avez par exemple une arme qui fait 2 à 3 point de dégat par attaque, vous pouvez tuer un orc en un coup ou 2 en fonction du jet de dé que vous aurez pour déterminer vos dégats et le nombre de PV du monstre.Il y a, à ma connaissance, une seule et unique chose pour battre la RNG de ce jeu, ce n'est pas très fair play mais c'est la seule solution fiable qui vous sauvera de perdre trop de personnages et perdre par la même occasion, l'envie de continuer en recommençant tout. Cette solution c'est la copie de sauvegarde.Le jeu propose 5 slots de sauvegarde, vous pouvez copier votre partie actuelle sur le slot de votre choix et vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez.Personnellement, je copie toujours ma sauvegarde avant d'aller dans le donjon. Je la copie toujours 2 ou 3 fois. Si mon expédition se passe bien ou si j'ai juste 1 ou 2 morts, j'assume et je continue.Si en revanche le jeu me troll avec un piège qui tue 2 personnages suivi d'un combat avec un ennemi ninja qui en one shot un autre ou un fantome qui me met une ponction de niveau (-1 niveau sur un personnage), je ragequit comme un sagouin et charge une copie de ma dernière sauvegarde.En arrivant en ville, je faisais aussi une copie de ma sauvegarde, il n'y a aucun danger en ville mais, en copiant ma sauvegarde avant de tenter de ressuciter mes personnages, je suis sûr de garantir leur résurrection.Pareil pour les augmentations de niveau, copiez votre sauvegarde avant d'augmenter le niveau de chaque personnage. Parfois le jeu est cruellement injuste, vous farmez des heures pour prendre un niveau et là il vous donne 1 PV et 1 point d'attribut, vous rechargez vos copies de sauvegardes plusieurs fois et après quelques resets, il finit parfois par vous donner 25HP et 3 points d'attribut, c'est quand même mieux.Le jeu sauvegarde automatiquement et il le fait tout le temps donc sans copie de sauvegarde, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière et vous serez bon pour rager comme vous l'avez rarement fait.Je vais vous donner un exemple de mort permanente que j'ai eu et qui aurait sûrement mis fin à ma partie sans une copie de sauvegarde.J'étais à un niveau élevé pour mes personnages, au dernier étage du donjon et avec des personnages morts, d'autres blessés et rien pour les soigner (le prêtre était mort). Je ne pouvais pas faire demi tour à pied car pas assez de ressources pour rentrer en ville mais j'avais gagné pas mal d'exp, de stuff et d'argent.À haut niveau, le mage apprend un sort de téléportation, on entre des coordonnées de hauteur et X/Y si on a bien calculé notre coup, ça nous téléporte là où on le souhaite. C'est idéalement en ville ou à l'étage 1 pour rentrer en ville sans problême. Je tente le sort et je me trompe sur les coordonnées, le jeu me dit que je me suis téléporté dans un mur et que tous mes personnages sont morts et sans possibilité de résurrection. À quelques pas de la fin, me retrouver à tout refaire, repartir de zéro en pensant à la gruge que je venais de me prendre c'était beaucoup trop pour moi, heureusement que j'avais copié ma sauvegarde car je ne me voyais pas perdre 40H à cause d'un troll de ce calibreJ'avais les boules de perdre ce que j'avais gagné depuis ma dernière copie de sauvegarde mais vaut mieux refaire 1H de jeu que 40...Ma conclusion est que Wizardry est un jeu dur, il fait peur, et ne vous explique quasiment rien, il peut être parfois très injuste mais à cause de tout ça, quand on y arrive, la sensation d'accomplicement est énorme. J'ai aimé ce jeu autant que j'ai pesté contre certains de ses passages.Tout ça a contribué à son charme et fait que ce jeu est unique. Wizardry est un jeu dans lequel vous allez devoir vous montrez patient, si vous tentez d'avancer trop vite, le jeu vous le fera payer trés cher.Je voulais découvrir à quoi ressemblait, le jeu qui a inspiré tous nos RPG actuels de près ou de loin et je suis content de l'avoir fait.Merci à Kouryu d'en avoir parlé sur sa chaine et à Valandryl d'avoir fait des vidéos dans lesquelles il donnait pas mal d'explications sur ce jeu et sur les Dungeons Crawlers.Les plus :- Un remake fidèle au jeu de base.- Des options modulables pour ajuster la difficulté.- Un gamedesign efficace, avec beaucoup de choses à apprendre.- Vendu à prix doux 35€ en boite, 39€ en démat.- Traduit en FrançaisLes moins :- Tout coute trés cher.- On passe de rien à tout au niveau des équipements, pendant longtemps on a pas grande chose et sur les 2 derniers étages, c'est le jackpot des armes et armures trés fortes. J'aurais aimé plus d'équilibre avec les équipements mieux répartis sur les ennemis des différents niveaux.- La RNG est trop présente et elle est parfois terriblement injuste.- Trop peu d'objets de soin. Du début à la fin le marchand vendait uniquement une potion contre le poison et une potion de base (1à8 de soin). Je n'ai jamais vu dans le jeu de potion contre la paralysie, contre la pétrification, potion de résurrection, potion de soin supérieure etc... rien de tout ça.- Pas de mode d'emplois, on ne vous explique quasiment rien, vous découvrez tout dans la souffrance et seul comme sur un jeu de 1981.Merci à vous d'avoir lu jusque là, j'espère que ce test aura donné envie à ceux qui ne connaissent pas les Dungeon Crawlers de tester ce genre trop méconnu mais trés interessant.J'ajoute pour finir les vidéos de Kouryu et Valandryl, les 2 jouent sur la version Anglaise mais je reconfirme ici, le jeu est entièrement en Français.