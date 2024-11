Yo mina,comme vous le savez, la tant attendue PS5 Pro est de sortie ! En tant que gamer passionné depuis la NES en 87 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur cette mid-gen professionnalisée. Et je peux vous dire que c'est un véritable régal pour les yeux !Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous préciser que je ne suis pas DigitalFoundry et que je ne vais pas m'amuser à compter les pixels et faire des zooms à 300% pour voir si une herbe est plus haute que l'autre entre la PS5 classique et la PS5 Pro. Ici, c'est juste le ressenti d'un gamer qui a eu la PS5 depuis le jour 1 ( sans passer par un scalper). Avec un OLED 65" et une installe Atmos bien subwoofée.Alors, quels sont les jeux que j'ai pu tester sur cette nouvelle console ?Resident Evil 4 Remake: Ultra net ! Tous les effets RT sont présents et aucun drop de frame sur les 60 fps que la PS5 Pro nous offre. Un vrai plaisir de refaire un NG+ d'ailleurs je suis à deux trophées du platine.Assassin's Creed Mirage : Je viens de le prendre donc je ne peux pas tester ce que le jeu donne sur une PS5 classique. Mais j'imagine que le jeu n'avait pas 60 fps en mode résolution. Ici, c'est bien le cas. D'ailleurs, ça fait bizarre d'avoir les cinématiques en 60 fps. Je me rends compte que souvent on a du 30 fps pour avoir plus d'effets pour un rendu plus "cinéma".Dragon's Dogma 2 : À nouveau, le jeu est super fluide (même dans les villages, mais c'était déjà mieux sur la PS5 depuis les derniers patchs) et assez net. Ça fait vraiment plaisir d'y jouer avec cette fluidité. Franchement, je l'ai aussi fait sur PC, j'ai une bonne bécane (7900XTX et i9-14900KF), et je dois dire qu'à présent, je n'ai pas l'impression de jouer à une version inférieure sur console.Demon's Souls : La masterclass en 60 fps ! À nouveau, on a une résolution bien plus nette (je pense 4k natif) et le 60 fps en plus ! Que du bonheur pour ce jeu qui fut ma première claque sur PS5. Alors que je l'avais fait en mode performance à l'époque, ce qui était dommage tellement le mode résolution était net mais en 30 fps. Je sens que je vais me refaire une nouvelle build, bien que je l'ai platiné à sa sortie !Elden Ring : Pas du tout patchée pour la PS5 Pro, malgré tout avec le boost auto de la console. J'ai enfin une version en 60 fps avec le RT et le mode résolution. Même dans les parties du jeu (surtout dans le DLC) les plus ouvertes, on n'a plus de drops dans les FPS. On peut vraiment profiter de cette masterclass en 60 fps ultra net sur console ! Que du bonheur.Alan Wake 2 : Ce jeu est un vrai dur à cuire pour les GPU de cette génération. Surtout sur AMD, car sur mon gros PC, j'arrive tout juste à 45 fps avec tous les effets RT (sauf le patch Raytracing) et sans Frame Gen. Je n'utilise pas le FG car il augmente grandement le lag input dans les jeux. Sur PS5 Pro, on a un jeu fluide avec les effets de RT. Aussi, le PSSR donne bien mieux que le FSR 3 sur PC. Vraiment un plaisir de faire ce jeu de dernière gen gourmand dans de telles conditions. Et avec l'Atmos, ça rajoute une grosse couche à l'immersion. Faut que vous l'essayiez brodel ! Il est ouf ce jeu.Voilà pour les jeux que j'ai pu tester depuis le 7 novembre. J'ai pu transférer tous les jeux qui étaient sur le SSD externe (2To) directement vers la Pro. Ça m'a évité des heures de download/lecture disque ! Il y a une option pour tout transférer entre deux PS5 via le réseau aussi, mais j'avais déjà transféré le SSD avant de l'allumer lolPour ma part, c'est un bon achat. J'ai tous mes jeux qui sont en 60 fps et plus nets avec des effets en plus. Vraiment un plaisir d'essayer à chaque fois un nouveau jeu. D'ailleurs, j'en ai encore d'autres à venir. Dites-moi si cela vous intéresse de faire un deuxième post là-dessus.Plus besoin de brancher mon laptop RTX4070 pour me faire des jeux en 60 fps sur mon 65" Atmos. Maintenant, le VRR m'aide sûrement pour avoir des jeux fluides car si les fps tombent au-dessus de 48, la fluidité n'en souffre pas. Oui, c'est cher, mais pour profiter de mon home cinéma à 6000€ l'ensemble, rajouter une option à 799€ ce n'est pas si ouf que ça. Quand on bricole à 44 ans, on ne va pas prendre un banc de travail à 200€ sur Temu ! On se fait plaisir avec du matos pro !