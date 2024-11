Mon premier RPG tactique et malgré l'anglais qui m'avait rebuté, j'ai adoré ce jeu. Faisant partie de la lignée des Shining (dont le premier, Shining in the Darkness, que j'ai terminé), Shining Force est un titre fort de la Megadrive.

Un univers qui m'a happé avec son charadesign, ses nombreux personnages avec leurs races et caractéristiques, son OST sublime... Comparé à d'autres titres du genre, son gameplay est très simple à prendre en main et c'est pour moi l'une de ses grandes forces.

Pas de fioritures, pas de sous menus à rallonge, pas de système complexe pour faire croire qu'on est un expert de la stratégie... Non, ici, tout est plus simple d'accès mais ce n'est pas pour autant que le jeu est facile, car ses nombreuses batailles apportent son lot de défis et de réflexion, ses terrains parfois difficiles à arpenter, certains ennemis retors...

La Megadrive n'était pas très fournis en jeux tactique, et Shining Force est certainement l'un de ses meilleurs titres.