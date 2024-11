PS5:

PS5 Pro:

Derrière ce titre, cet article un brin provocateur et trollesque, c'est quand même 'amusant' de constater que les mecs sont capables d'investir des thunes dans des patchs inutiles.Il y a un sacré manque d'expertise (ou du marketing bullshit) chez certains studios et on commence à comprendre pourquoi sur Horizon Forbidden West ils ont boudé le PSSR pour leur patch Pro..Y'a des studios plus lucides que d'autres ?Je viens de voir qu'après Alan Wake 2 (cf précédent post), notre cher Analysta vient de publier sa 156413ème vidéo de la journée sur les patchs PS5 Pro.Donc les problèmes liés au PSSR que l'on peut aisément constater sur Alan Wake 2, on les retrouve sur pas mal d'autres titres, comme sur Spider-Man 2. (perte de détails, image floue)Les mecs arrivent presque à faire passer la version PS5 pour la version Pro avec ce patch, les géniesLa bonne nouvelle, c'est que sur PS5 Pro,qui utilise la bonne vieille technique de temporal injection de nos amis d'Insomniac...Courage à ceux qui ont payé le bousin 800 balles et qui vont se taper dorénavant des jeux plus flous avec du PSSR (presque) partoutBref, tout ça laisse penser que le PSSR, c'est finalement une nouvelle merde marketing à la Sony, comme ils l'ont fait avec le Checkboard Rendering à l'époque (inutile) et que, passé la fenêtre de lancement de la console, les 'influenceurs' vont petit à petit avoir la langue qui va se délier, à moins que Sony rectifie le tir (ça sera le cas heinSon seul mérite pour le moment, c'est de produire moins d'artefacts que le FSR, mais pour le reste mouif... c'est pas ouf...Pourquoi s'emmerder si du FSR 3, plus générique et adaptable, fait à peu près aussi bien, sinon mieux sur certains aspects ?Ils doivent bien se marrer, les ingés chez Nvidia... 6 ans apres la mise sur le marché de leurs technos, elles ont toujours autant d'avance sur la conccurence.Et si encore ce travail permettait d'améliorer considérablement la fluidité, fine pas de soucis, mais non, tout au plus, une occlusion ambiante par RT a été ajoutée, mais c'est très dispensable et coûteux pour l'apport visuel.Bref du coup :Fidelity Mode: Dynamic 2160p/30fps with IGTI (~45fps with 120Hz output)Performance Mode: Dynamic 1440p/60fps with IGTI (~62fps with 120Hz output)Fidelity Mode Pro: Dynamic 2160p/30fps with PSSR (~50fps with 120Hz output)Performance Mode Pro: Dynamic 1440p/60fps with PSSR (~65fps with 120Hz output)bonnet blanc, et blanc bonnet, mais plus flou.et vidéo à l'appui, après tout ma vue baisse peut etre...PS: vivement la Switch 2 et son DLSS pour des vrais versions Pro des jeux Switch qui y seront remasterisés en masse, youhou...