Sony avait prévu de lancer une PS5 Pro avant même que la PS5 ne soit disponible sur le marché."Nous avons beaucoup appris de la PS4 Pro. 20% des acheteurs de la PS4 ont acheté la Pro. On a donc travaillé sur la PS5 Pro avant le lancement de la PS5" a déclaré Hideaki Nishino, le co-CEO de PlayStation.La PS5 Pro n'est donc pas une idée pondue à la va-vite pour éponger l'échec de Concord, mais bien un projet avec une vision à terme de l'ADN de la marque PlayStation.

posted the 11/04/2024 at 07:17 PM by suzukube