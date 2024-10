Lorsque l'on regarde les jeux les plus joués sue console, notamment sur PlayStation et Xbox, on retrouve généralement les mêmes jeux : EA FC, CoD, Fortnite, GTA V...

Par moment, d'autres jeux s'invitent temporairement comme Astro Bot ou Sparking Zero mais ne restent presque pas. Même des jeux services comme Sea of Thieves sur PS est déjà retombé pour pas mal de joueurs, Helldivers 2 également. On peut faire de même avec Starfield pour Xbox.

Par contre, les jeux cités au début, ils sont toujours là année après année...c'est vraiment triste.



Mais quand on regarde du côté de Steam, on s'aperçoit que le free to play est encore plus prononcé, le roi restant le mobile.

Counter Strike et son million quotidien, Dota 2 qui fait régulièrement 0.5 à 0.8M de joueurs quotidiens. Le top 5 voire le top 10, ce sont des jeux gratuits qui font la loi.

Un jeu comme Sparking Zero, il n'a pas atteint les 150 000 joueurs simultanés alors que je pensais naïvement que ça aurait pu et dû faire plus.

Mais non, il y a plus de joueurs intéressés sur le clic dune banane pour espérer se faire de l'argent que de gens qui achètent des jeux de qualité (400 000 personnes en simultanés !) Je ne comprends même pas comment un truc comme Banana puisse exister. Et y a même dans le top 30 un clone de Banana avec une version Chat où 20 000 personnes en simultanés cliquent dessus. Et c'est bien noté par les "joueurs" dans les 2 cas...



400 000 "joueurs" en simultanés en train de cliquer sur une banane...ahurissant.

On se moque des scalpers de PS5 pro mais au moins c'est un objet physique mais que dire des gens sur Steam spéculent sur des skins qui se servent à rien sur un "jeu" totalement inutile et étant une arnaque que Steam laisse dans son catalogue...