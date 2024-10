Jeux Video

QUI PUTAIN.Parce que j'imagine que y avait du monde chez la Warner pour pousser une suite inutile à Joker vu le succès du premier (1,07 milliard de dollars au box office) mais QUI EST LE COUILLON (dont l'art du lustrage de chibre est visiblement indéniable) qui a réussi à faire valider la putain d'idée de merde d'en faire une comédie musicale ???Le film se fait démonter par la critique et encore plus par les seuls spectateurs qui ont craché un billet dans l'espoir d'une bonne surprise, pour revenir en PLS sur les réseaux sociaux.Environ 20 millions de dollars aux USA (en comptant les avant-première) pour la journée d'ouverture !C'est pire que Shazam, The Flash, Black Adam, The Marvels...Mais c'est un peu mieux que Morbius WAHOUC'est deux fois moins que Joker 1 qui en plus avait bénéficié d'un magnifique bouche-à-oreille lui ayant permis de dépasser toutes les attentes même les objectifs après le WE de launch, là où pour le 2, y a désormais plus aucun espoir vu que les réticents ont déjà fui.Et bien sûr, parce que la Warner n'a pas fait les choses à moitié dans sa connerie, si Joker 1 n'a coûté que 65 millions de $ en budget, le 2 a demandé 3 fois plus : 200 foutus millions de dollars et un marketing encore plus imposant.GG les mecsDéjà que votre valeur boursière est au plus bas depuis 2009, rajoutez en une cartouche et faîtes du nouveau DCU une télénovela, faut plus hésiter.