On connaissait Toei Animation pour ses séries d'animation, la plupart jeunesses et certaines ayant engendré des jeux au travers l'exploitation de licences par des editeurs de jeux videos variés.Mais la Toei semble avoir décidé de franchir le pas, de se passer d'éditeur et de s'associer avec le developpeur indie Toydum pour éditer directement le jeu en temps qu'indé dans le jeu video sur SteamCe jeu, un jeu de survie coopératif où les joueurs sont enfermés dans un manoir peuplé de Yokai.Une occasion au passage pour exploiter leur licence Kitaro