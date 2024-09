Cette vidéo commence à prendre de l'ampleur et je la partage pour avertir certains et certaines sur leurs propos qu'ils peuvent avoir sur certaines compagnies, comme par exemple Ubisoft et son AC Shadows, je ne sais pas pour la modération de Gamekyo, mais là dehors, n'importe qui peut porter plainte contre vous, surtout avec une grosse visibilité grâce à nos blogs. On est carrément en tendance sur Google parfois, même si on n'est pas le centre du monde...On ne va pas vivre sous la pression et la paranoïa évidemment, mais soyons honnêtes :Faut être franc également que tout cela nous impacte directement depuis bien trop longtemps maintenant. À titre d'exemple personnel, la censure sur Dead Rising DR (un jeu très second degré en plus...) me fait hésiter à prendre le jeu alors que de base je l'aurais Day One. On ne peut pas se taire dans un sens et on ne va pas sortir les pancartes dans la rue non plus, mais restons dans la légalité et non dans l'illégalité.Le youtubeur ci-dessous est dans l'illégalité la plus totale, car il y a bien des propos interdits dans sa vidéo (d'où la plainte d'Ubisoft), mais soyons honnêtes, on peut parfaitement comprendre sa colère dans un sens…Bref, le sujet est très épineux et je supprimerai l'article si sa dérape dans les commentaires, j'autorise même la modération à supprimer l'article s'il le faut.Je partages jamais ce genre d'article a la base mais là il y a quand même une entreprise qui porte plainte contre un joueur de JV pour certains propos tenus, c'est plutôt rare et le sujet de base est (malheureusement) toujours d'actualité.Tout est dit, la vidéo en question est là :Bonus, si vous voulez voir a quoi ressemble sa chaine :