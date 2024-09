Je pose pas la question à ceux qui jouent déjà sur PC principalement, mais pour ceux qui jouent encore sur console principalement, vous pensez continuer ainsi cette gen, voir la prochaine, passez sur une autre platforme voir carrément arrêter le jeu vidéo ?A cause de :- La hausse des prix dans le marché console cette gen- Sony qui sort ses jeux sur PC, et Microsoft partout.- Les gros jeux qui mettent du temps à sortir à cause des temps de développement.Et j'en oublie sûrement.La PS5 Pro peu être une raison également