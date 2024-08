GTX960 Superclocked".

Source WCCTech.



La PS5 Pro étant toujours sur une archi vieille de 6 ans, le ZEN 2, tout repose sur le logiciel. Sony compte donc sur le visuel upscalé à outrance pour embobiner ses acheteurs sur le tarif.

En général les PSSR 1.0 / FSR / DLSS soutiennent du matériel dépassé ou en voie d'obsolescence, ce qui permet à Sony d'annoncer des performances équivalentes à une RX 7800XT LOL, rien que ça... après la 8K, ils n'ont peur de rien.



Néanmoins, la partie GPU boostée permettra plus facilement le 120hz, et de passer à des graphismes ultra (toute proportion gardée), selon leur insider. Donc, tant mieux.





Bref, j'espère juste que la PS5 Pro pourra faire tourner l'UE5 dans des conditions décentes et rajouter le mode Cinématique du PC, le nec plus ultra, mais je rêve peut-être trop.



Le tarif annoncé est de 600 dollars avec lecteur. Un tarif honnête serait 500 dollars mais bon, Sony serait obligé de revoir à la baisse le tarif de sa PS5 standard....