Jeu Fini

Après avoir abandonné le Persona 5 original au bout d’une heure de jeu et n'avoir jamais déblisté la version Royal sur PS4 que m’avait offert un pote, j’ai enfin décidé de vraiment me lancer dans Persona 5 Royal dans sa version PS5 histoire de le faire dans la meilleure version console possible.Mais il faut croire qu’Atlus et moi ça ne le fera pas encore cette fois car même si j'en ressors avec une note plus positive qu'avec le SMTV original sur Switch (voir Tokyo Mirage Session), Persona 5 Royal est un jeu qui m’aura donné envie de faire des siestes et ce sentiment d’aller au charbon arrivé a la moitié du jeu (comme un certain SMTV tiens).- Bonne ambiance- Belle esthétique- OST de qualité- Perso sympas- Quelques bons donjons- Structure ultra répétitives- Combats classiques- Parfois 2/3 heures uniquement de blabla inintéressants- Trop long pour ce qu’il raconte- Quelques boss semi scriptés- Fin anti-climatiqueSi il y a un truc qu’on ne peut enlever au jeu c’est son esthétique. Certes ces graphismes « PS3 » ont un peu vieilli, mais que se soit la DA et le fameux rendu des menu tout c'est vraiment trés stylisé. Le charadesign est plutôt classe et le bestiaire est assez qualicatif même si c’est un peu toujours les mêmes mobs qu'on retrouve dans les autres Persona/SMT. L’OST est plutôt sympa avec une mention spéciale pour les chansons et le groupe de héros est assez attachant. Les donjons sont globalement cools a arpenter et heureusement qu'ils sont craftés a la main car je n’aurais pas supporté que tout le jeu soit comme le Memento (d’où le fait que je ne (re)toucherais probablement jamais aux anciens opus).Et puis… voila. En faite Persona 5 c’est le miroir inverse de SMTV (l’original encore une fois, pas fait Vengeance), c’est redondant mais pas pour les mêmes raisons. Dans SMTV on fait tout le temps la même chose (explo/baston), mais au moins on joue tout le temps, dans Persona 5 on peut avoir 2 à 3 heures sans un seul combat à devoir uniquement lire des conversations souvent pas intéressantes et à faire 150 allez-retours pour augmenter nos liens/stats (et je dis ça en ayant skippé les ¾ des de dialogues inutiles).Quand aux combats c’est du tour par tour tout ce qu’il y a de plus classique, déjà vu 100 fois, c'est pas très palpitant pour ma part. L’histoire est certes sympathique, mais démarre vraiment qu’a la toute fin et j’ai trouvé l’histoire de l'arc exclu a P5R bien plus intéressante que tout ce qui se passe dans le jeu de base. D’ailleurs je ne sais pas si l’original fini pareil, mais j’ai trouvé la fin assez anti climatique.Ah et les boss semi-scriptés on en parle ? Balancer les grosses attaques sur un boss pour apprendre trois tours plus tard que « Ah nan fallait attendre ce script qui arrive au bout de 3 tours et qui te demande de choisir un perso à envoyer faire un truc de son coté pour que le vrai combat commence » un peu chiant quoi.Pour finir pourquoi avoir inclus les DLC dans cette version PS5 ? Alors oui c’est cool d’avoir une version plus ou moins complète, mais pouvoir dés le départ chopper des Persona niveau 90 gratuitement c'est vraiment une idée à la con (heureusement je l’ai remarqué qu’arrivé au 3/4 du jeu).