Miyamoto: If we can have one bighit every three to five years, we'll be fine. In that sense, if all our employees think about "creating a big hit" every day, we'll be fine.

Itoi: Well, for Nintendo, 1 million units is not considered a huge hit.



Miyamoto: I agree.



Itoi: Oh, it only sold 1 million copies," (laughs). In that case, roughly how many titles do you consider to be big hits, Mr. Miyamoto ?



Miyamoto: About 30 million.



Everyone: (Murmuring)

a déclaré dans une récente interview que l'objectif deest d'avoir des hitsqui se vendent à plus de 30 millions tous les trois à cinq ans.Rappelons que le constructeur japonais l'a déjà fait à quatre reprises sur