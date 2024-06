Jeux Video

Hé ouais, c'est confirmé, Summer Game Fest et conférence présidée par Geoff déjà confirmé pour juin 2025, probablement jeudi 5 pour être précis.Deux nouvelles heures d'une conférence sans queue ni tête à enchaîner 50 annonces sans rapport pour enchaîner la seconde d'après avec 50 autres jeux indés.Toujours plus plus plusJ'vais être franc 5 minutes avec vous.Vous vous souvenez du dernier E3 de Sony (2018 ) avec une conférence inhabituelle faite de seulement 4 focus (Spidey, TLOU2, GOT, Death Stranding) et seulement 5 jeux tiers ?Bah c'était bien.