Rusty Rabbit est un MetroidVania développé par NetEase et NitroPlus.Le jeu sortira le 24 Septembre 2024 sur PC et PS5.Un doublage au moins Japonais sera présent, avec des Seiyuu talentueux comme Takaya Kuroda (Kazama Kiryu - Yakuza), Fairouz Ai (Power - Chainsaw Man), Yu Kobayashi (Lucina - Fire Emblem) ou encore Akari Kito (Nezuko - Demon's Slayer).L'histoire est écrite parle scénariste des 4 Light Novels originaux de, desou encore co-créateur de la série acclamée par la critiquePlus de gameplay bientôt, un aperçu plus net est visible sur leur site !

Who likes this ?

posted the 06/04/2024 at 10:34 AM by sora78