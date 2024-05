Encore un nouveau clou dans le cercueil du site après la fin des émissions et du contenu premium (pour la vanne, l’abonnement reste dispo) :Entre ça, le putaclic Gameblog et le gigaputaclic de JVC aux méthodes douteuses des fausses notes et articles sans rapport avec l’actu, le top 3 a définitivement sombré.On résiste mais bon, ça fait drôle au moral quand même

posted the 05/21/2024 at 11:25 AM by shanks