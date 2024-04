On entend souvent dire que si un acteur plus ou moins majeur disparait, la concurrence risque d'en pâtir avec des hausses de prix, des pratiques déloyales, etc...



Sauf que ce n'est pas aussi simple que cela. Si on prend l'exemple de la téléphonie, les 3 opérateurs historiques (Orange, Bouygues et SFR) ont longtemps maintenu des prix élevés, et avaient même été condamnés dans les années 2000 pour entente illicite. Le moment qui a été charnière fut l'arrivée de Free qui a cassé les prix, obligeant les 3 historiques à changer de politiques.



Cela s'est déjà produit dans le jeu vidéo et c'est Sony qui avait fait un coup similaire avec le fameux "299" comme discours à l'E3 1995. Avec cela, un support CD moins chers et permettant la lecteur de vidéos, un audio de qualité, des commissions réduites pour les développeurs tiers afin d'attirer un maximum de grands noms et c'est ce qui est passé.

Ainsi, il ne faut pas compter sur les acteurs actuels pour permettre une baisse de prix sur les consoles et les jeux.

Même Free, il a fini par faire comme les autres en augmentant les prix de ses services et est devenu moins intéressant, même s'il reste un peu moins cher que les autres.



Malheureusement, cela semble utopique de nos jours car aucun acteur ne peut venir avec une nouvelle console pas chère et demander peu de commission. On voit des difficulté de Xbox qui a tout fait pour attirer les joueurs mais qui peine. Nintendo, pas sa politique spéciale, n'est pas non plus l'acteur qui va changer les choses.

Sony a augmenter ses tarifs alors même qu'il y a Xbox en face. Cela montre bien que ce n'est pas le nombre d'acteur qui fait la concurrence saine mais plutôt la politique tarifaire et marketing des uns et des autres qui font pencher la balance. Mais il ne faut pas oublier que c'est EA qui a lancer le premier les prix à 79.99e sur cette gen. D'autres comme T2 disent qu'un jeu comme GTAVI devrait coûter plus de 100e !



Donc, personnellement, je ne vois pas comment est-ce que les choses vont pouvoir évoluer en dehors d'un nouveau crash du jeu vidéo à terme. Les enjeux économiques et financiers sont devenus trop importants et un échec, même relatif, peut remettre en cause la pérennité d'un acteur, consolier, éditeur ou studio.