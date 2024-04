Selon Silknigth, l'un des derniers insiders du moments (TLOU2 date PC, Ghost of Tsushima PC...) :- Il n'y aurait pas de contrat d'exclu PS pour FFIX Remastered- "Ce n'est pas un projet très ambitieux"Bon ça annihile tout espoir de remake même si je croisais les doigtsJ'imagine que ce sera dans la veine de Crisis Core.Pour rappel, selon le même mec :- Plusieurs projets God of War en développement, pas tous chez Santa Monica- Starfield arriverait sur PS5 en fin d'année

posted the 04/02/2024 at 02:30 PM by shanks