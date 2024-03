Quelques chiffres pour Sony



Sony consolide sa place en France, derrière Nintendo en étant la plateforme principales pour les jeux AAA tiers, en plus des licences maison.



Les exclues :

Marvel Spider Man 2 : 380 260 (273 860 en physique, 106 400 en démat)

Gran Turismo 7 (PS4+PS5): 177 700 (123660 en physique, 54 040 en démat)

FF XVI : 104 760 en physique et entre 0 et 49 000 ventes démat



Les ventes physiques des exclusivités sont encore légion. Spider Man 2 est 9e du classement total et GT7 12e, une surprise pour un jeu de 2022, malgré les polémiques.

C'est quand-même une année un peu plus creuse pour Sony mais les tiers sont toujours là pour soutenir les ventes comme on peut le voir avec les 3 gros jeux tiers (Baldur's Gate 3 n'est pas compté à cause du manque d'infos) :



Les tiers :

FC 24 : PS5 889 650 (337 520 physique, 552 130 démat) / PS4 241 090 (pas de données en démat)

Hogwarts Legacy : PS5 558 670 (343 070 en physique, 215 600 en démat) / PS4 208 510 (156 950 en physique, 51 560 en démat)

CoD MW3 : 413 300 (213 260 en physique, 201 040 en démat)



On peut constater sur les plus gros jeux que FC et CoD ont de grosses part en démat, ce qui en fait des exceptions sur les gros jeux. On note aussi que FC24 fait 60% des ventes totales sur PS5, 16.3% sur PS4. Donc les 3/4 des FC se vendent sur consoles Sony. Pour Hogwarts Legacy, 767 180 copies ont été vendues (67% des ventes totales) dont 500 000 physiques PS5/PS4.