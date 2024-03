Après avoir quitté Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo et Hi Fi Rush), Shinji Mikami revient avec un tout nouveau projet :



"En tant que réalisateur et producteur des séries Resident Evil et The Evil Within, entre autres, Mikami a créé de nombreux titres à succès. 1996 a vu la sortie de « Resident Evil », dont il était le réalisateur. Il a grandement contribué à la popularisation du genre survival-horror, et a eu un impact majeur sur l’industrie du jeu vidéo depuis lors. En 2010, Mikami a fondé Tango KK. (rebaptisée Tango Gameworks en octobre de la même année après avoir été intégrée à ZeniMax Media Inc), après quoi il a réalisé et sorti The Evil Within. Il a également été producteur exécutif de Ghostwire : Tokyo et HiFi Rush. Après avoir quitté Tango Gameworks, il a créé KAMUY Inc"