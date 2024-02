Depuis plus de 10 ans, on nous avait promis l'explosion de la scène e sport au vu de la croissance du marché du jeu vidéo. On en parlait même pour les J.O de Tokyo et de Paris !

Néanmoins, j'ai l'impression que ce secteur est resté là où il est, c'est à dire de la niche. Les médias spécialisés dans le jeu vidéo en parlent peu et même ici, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde.



Est-ce que c'est moi qui a une vision biaisée ou est ce vraiment un flop auprès du grand public, ou en tout cas pas a la hauteur des attentes de certains qui poussaient pour ?