Endless Ocean Luminous n'a pas été la seule annonce Nintendo dans le Nintendo Direct Partner Showcase, les japonais ont également eu droit au jeu GBA MOTHER 3 ajouté aujourd'hui à l'abonnement Nintendo Switch Online +.MOTHER 3, jeu initialement prévu sur N64/64DD puis dans un "development hell" sur GBA, c'est certainement le jeu le plus demandé par les fans occidentaux et surtout les fans de EarthBound (MOTHER 2). Sur Wii U on a depuis eu droit à MOTHER 1 traduit (EarthBound Beginnings), mais MOTHER 3 reste encore aujourd'hui une exclusivité japonaise.