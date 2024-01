Avec ce hack assez ouf je me demande quand Nindendo va ce sortir les doigts du cul. avec cette vielle switch je pense quelle a fait sont temps. https://www.nintendo-master.com/news/mig-switch-comment-le-linker-russe-risque-de-tuer-le-marche-de-l-occasion-sur-nintendo-switch Perso j'ai préco le mien parce que mare de payé 50€ avec la moitié du jeu sur la cartouche ou alors sur une compilation 1 seule jeu complet sur les 3 jeux.

Like

Who likes this ?

posted the 01/21/2024 at 08:26 PM by piratees