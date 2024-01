Hello !Après plusieurs semaines de traque, la patience a payée, j'ai enfin pu commander la PS Portal sur Playstation Direct.Concernant l'objet en lui même, rien à dire, la prise en main est bonne et l'écran fait juste la bonne taille pour profiter des jeux PS5. Ayant des enfants en bas âge cet accessoire était pour moi indispensable pour pouvoir continuer à jouer à la console et ne pas squater l'écran du salon. C'était soit ça, soit je revendais la console...Par contre j'ai quelques points de déception :- Je joue chez moi, connexion fibre, à 10 mètres de la box (dans la pièce d'à côté) et pourtant j'ai quand même beaucoup de moment de gros lag... Quand tu joues à FIFA par exemple, c'est vraiment déplaisant... la puissance de mon wifi est à remettre en cause ? Il me faudrait du Wifi 6 ? Vous auriez des astuces ?- Un point noir également c'est le fait de devoir obligatoirement, allumer la console avec ma manette + me connecter à mon profil pour enfin synchroniser la PS Portal, dans ma tête j'espérais pouvoir allumer la console à distance avec ma PS Portal sans avoir à me bouger le cul et allumer la télé. Vous confirmez ? Ou il y a un truc que j'ai loupé ?A noté que j'ai également acheté les écouteurs Pulse Explore pour une expérience optimale, et je ne suis pas déçu, même si pendant 1h30 d'utilisation, j'ai eu 2-3 micro-coupures (reconnexion instantanée automatique, sans intervention de ma part).En résumé, même si le budget global PS5+PS Portal+Ecouteurs est incroyablement élevé (1000€ tout simplement...), le plaisir est là.Merci pour vos retours