Voilà.Données Amazon US récupérées par XRNex, sur les ventes de la totalité du mois de novembre aux USA, donc Black Friday inclus (le PSVR2 avait eu aussi ses promos, dont 100$ de réduction sur le bundle Horizon).Et les résultats du PSVR2 semblent pour le moins... mauvais ?Alors ouais, le Quest 2 avait eu des fortes réductions pour la sortie du Quest 3, et ouais, le PSVR2 n'est pas autonome, mais reste qu'il y a un parc actuel de 18 millions de PS5 sur le territoire.Et tout le monde s'en branle...Mais en même temps...Sony s'en branle aussi j'ai l'impression.Une PSVita VR le truc.

Who likes this ?

posted the 12/18/2023 at 09:52 AM by shanks