Les ventes de la Series X ont chuté en Europe, et avec si peu d'exclusivités majeures, il n'est donc pas difficile de comprendre la raison.Depuis son lancement en novembre 2020, Microsoft n'a pratiquement jamais proposé de remise sur la Xbox Series X. En fait, dans mon pays, qui est perpétuellement glacial, le Royaume-Uni, le prix de la console haut de gamme a même augmenté en début d'année, passant de 449 à 479 livres sterling. Aujourd'hui, elle fait enfin l'objet d'une réduction (du moins aux États-Unis) et il n'est pas difficile d'en deviner la raison.Ce qui suit n'a rien de choquant : Microsoft a pratiquement perdu la guerre des consoles, trois ans seulement après le début de cette génération. Du moins, si l'on se réfère à la manière dont les gens jugent traditionnellement le vainqueur des batailles entre PlayStation et Xbox.C'est peut-être la raison pour laquelle des offres comme celle-ci apparaissent avant Noël. En ce moment même, ce bundle Xbox Series X Diablo IV est en vente pour 452 $ sur Amazon. Cela représente une économie de 107 $ par rapport au prix normal de 559 $.Selon des données récentes publiées par GI.biz (merci IGN), les ventes de Xbox Series X et Xbox Series S ont chuté de 52 % au cours de l'année écoulée en Europe. Si l'on compare ces chiffres à ceux de la PS5 dans la même région, on constate que les ventes de la console de Sony ont augmenté de 143 %. Non, ce n'est pas une faute de frappe.Il est clair que Microsoft a du mal à écouler son stock de consoles, même si l'entreprise ne parle que rarement de ses chiffres de vente depuis l'époque de la sortie de la formidable (et sous-estimée) Xbox One X.À mes yeux, cette situation est due à deux facteurs précis, dont aucun n'est surprenant. Premier facteur : Les consoles de la Xbox Series n'ont tout simplement pas assez d'exclusivités incontournables pour inciter les joueurs à investir dans ces machines. Deuxième facteur : Sous la direction de Phil Spencer, la division Xbox se fiche royalement de savoir si vous achetez une série X ou S, tant que vous êtes abonné au Xbox Game Pass.L'objectif principal de Spencer est clair depuis le premier jour : Faire de Xbox le Netflix du jeu. Le Game Pass a toujours été proposé à un prix agressif, et le fait qu'il vous permette de jouer à des jeux first-party dès le jour du lancement pour un abonnement mensuel raisonnable est une véritable bonne affaire... ou le serait si Microsoft disposait réellement d'une riche bibliothèque d'exclusivités remarquables.Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chez Tom's Guide, je suis en charge de la mise à jour de notre guide d'achat des meilleurs jeux de la Xbox Series X. À l'heure actuelle, seuls quatre des dix premiers jeux sont des exclusivités de la Series X. Les autres sont soit des jeux multiplateformes, soit des titres qui sont sortis au départ sur Xbox One et qui se trouvent être utilisables sur la console la plus puissante de Microsoft grâce à ses formidables fonctions de rétrocompatibilité. Ce n'est pas une situation très séduisante.J'admets volontiers que j'ai précipité mon regain d'amour pour la Series X il y a quelques mois à peine. Starfield et Forza Motorsport venaient de sortir et c'était la première fois que j'avais l'impression que la console me proposait des jeux incontournables depuis Halo Infinite et Forza Horizon 5.Cette idylle n'a duré qu'un mois.Motorsport est une excellente simulation de course, mais il n'a pas le fun et les distractions addictives du monde ouvert d'Horizon 5. Et Starfield ? Je n'ai jamais autant décroché d'un jeu Bethesda, et les données de Steam ont confirmé mes sentiments. Bien qu'il m'ait brièvement impressionné après une introduction désastreusement ennuyeuse, j'ai rapidement perdu tout intérêt au bout d'une dizaine d'heures après avoir réalisé à quel point la boucle de gameplay était superficielle.Vous savez, la seule fois où j'ai allumé ma Series X au cours des six dernières semaines, c'était pour ? Pour regarder ma trilogie Retour vers le Futur bien-aimée... et ce, uniquement parce que ma télécommande multimédia PS5 était cassée. Normalement, je regarde mes Blu-ray favoris sur la console de Sony.Je ne pense pas que mes divagations dérangeront le grand Phil ou le reste des responsables de l'équipe Xbox.. Avec le Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez jouer à une multitude de titres Xbox sur votre PC à des résolutions plus élevées et à des taux de rafraîchissement bien meilleurs si vous avez la chance de posséder l'un des meilleurs PC de jeu.Il est également facile de passer les titres du Game Pass en streaming, et avec un gadget sympa comme le Backbone One, jouer à des titres comme Psychonauts 2 sur votre téléphone peut vous faire passer des moments étonnamment agréables.Verrons-nous un jour Microsoft faire comme Sega et se retirer complètement du marché des consoles ? Cela ne semble pas si improbable. Le Game Pass est un service attrayant qui donne accès à une vaste bibliothèque de titres, dont la plupart valent la peine d'être joués.En tout cas, même si Microsoft baisse le prix de la Xbox Series X, il semble que la PS5 ait déjà acquis une avance inégalable en termes de ventes de machines pour cette génération. Et avec la rumeur de la PS5 Pro qui se profile à l'horizon, l'avenir des consoles de Microsoft ne semble pas près de s'éclaircir.