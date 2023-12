Quand je vois non pas 1 licence, mais 5 licences de chez Sega revenir, surtout qu'ils auraient de quoi faire en exclusivité, les licences chez Sega il y a du choix (Dragon Force / Ecco the Dolphin / Phantasy Star / House of the Dead / Panzer Dragoon / Gunstar Heroes / Virtua Fighter / Virtua Tennis / Skies of Arcadia ect), il y a de quoi relancer l'idée d'une console.D'autant plus, qu'il y a tellement longtemps que nous avons pas revu certaines licences, que ça serait encore plus spectaculaire le saut de génération.En plus, nous sommes dans une période "retro/moderne".Allez je rêve d'une console "Hybride" de Sega.