Voilà de quoi faire revivre votre PSVita et attendre avant de balancer 200 euros pour une PS Portal ou encore la spéculation.En revanche ;- cela demande une Vita jailbreakée- pour le moment, si je ne me trompe, les boutons L2/R2 L3/R3 ne fonctionnent pas encore.*le code est en cours de dev.Quelques sources :https://git.catvibers.me/aa/chiaki/releaseshttps://www.reddit.com/r/VitaPiracy/comments/wlxdqb/ps5_vita_remote_play_working_vitaki_v002_from/?rdt=33997Cette video explicative n'est probablement pas exécutée sous la dernière version mais elle vous donne déjà une idée.

Like

Who likes this ?

posted the 11/29/2023 at 04:02 PM by solarr