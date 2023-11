Il y a un procès en cours qui montrerait une position d'abus de position dominante de Sony sur son store.



Ca me fait questionner sur un sujet plus vaste, qui est souvent cité mais avec aucun fait concret : la domination de Playstation au détriment de Xbox.



On cite le plus souvent les exclusivités, temporaires ou non, de jeux tiers et/ou de contenus supplémentaires au profit de Playsation et donc au détriment de Xbox. Soit.



Mais il y a truc qui ressort souvent, c'est l'accusation de "pression" sur les éditeurs pour exclure Xbox.

Je veux bien mais quelles sont les preuves concrètes de cette dite pression? Et que se passe-t-il si un éditeur refuse de faire une exclusivité à Sony ? Parce que des jeux sortis sur Xbox, y'en a eu un paquet malgré tout et même d'éditeurs où Sony a des parts comme Fromsoftware. Quelle sont donc les sanctions de Sony envers eux pour avoir eu l'audace de faire du multi ?



Il y'a l'exemple de FF7 Remake qui montrerait que Sony fait pression. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, l'exclusivité est terminée depuis une bonne lurette et que c'est Square Enix qui décide. Mais si certains disent que ce n'est pas le cas, alors il faut le démontrer.



L'accusation doit apporter des éléments, c'est un principe de base en justice et ne pas se baser sur des rumeurs, des "on dit" et peu importe la personne qui les balancent (argument d'autorité).