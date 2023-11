J'avais envie de parler d'un jeu qui m'a vraiment plu cette année :Aimant beaucoup Harry Potter depuis mon adolesence sans être le plus grand fan, j'avais de bons souvenirs des 3 premiers jeux et a l'annonce de celui-ci il y'avait beaucoup d'espérance, qui ont été pour moi totalement atteintes.De par d'abord la période inédite qu'on nous propose : La fin des années 1800, avec de tout nouveaux personnages, de nouveaux professeurs, de nouveaux ennemis, qui permettent d'agrandir le lore de l'univers.Ensuite de par son ambiance et surtout la retranscription magnifique du château de Poudlard qui va jusqu'aux petits détails (les tableaux, les fantômes) même sur la version Switch ! Les premières heures de jeu ont ainsi été un vrai émerveillement à ce niveau.Il y'a beaucoup d'activités variés dans le jeu même si elles se répètent, la quête principale : le scénario aurait pu être plus accrocheur, mais il se laisse suivre et a le mérite de proposer quelque chose d'assez original et totalement différent des films avec la magie ancienne. Quêtes secondaires, courses de balais, épreuve de Merlin, pour ces derniers oui il y'en a beaucoup, mais j'ai personnellement apprécié les faire et elles ont une vraie utilité : pouvoir faire agrandir ton inventaire. L'idéal est de les faire je pense en les trouvant par hasard sur la map et entre 2 missions.Les quêtes de relations sont pour ma part les plus intéressantes, notamment de Sebastian Pallow et Poppy avec une vraie évolution tout au long de l'aventure.Je n'oublie pas également la salle sur demande et les créatures magiques avec tout un segment dédié à cela, ce qui montre qu'Hogwarts Legacy est assez généreux dans ce qu'il propose.Le gameplay peut paraître simple au premier abord au niveau des combats, mais il y'a beaucoup de sorts différents qui permettent pas mal d'enchaînements (encore + une fois qu'on débloque certains talents) Alors on utilisera peut-être au final toujours les mêmes sorts les plus puissants ( et révélio) mais les développeurs ont eu le mérite d'en avoir mis une certaine quantité pour nous laisser toujours le choix.Alors certes, c'est un jeu qui ne révolutionne rien dans ces mécaniques, semblable a beaucoup de jeux open world dans sa structure, que ce soit pour ces quêtes secondaires, l'exploration de la map et les coffres a ramasser. Mais à mon sens, ce qu'il fait, il le fait bien.Peut-être que certains en attendaient trop (car j'ai vu que certains joueurs ont été déçus) pour ma part ce n'est pas le cas, au contraire, c'est un jeu qui m'a fait du bien. De par son immersion et son coté enchanteur, et sa soundtrack envoutante, il se traverse très bien et je n'ai pas vu les heures de jeux passées dessus.Un premier essai totalement réussi qui pourrait donner une suite encore plus aboutie, notamment au niveau des maisons, il pourrait y'avoir un système de points ou des dialogues plus poussés ainsi que de véritables choix qui aurait une influence sur toute notre aventure.En attendant je suis en train de le refaire sur Switch et même sur cette version, c'est un véritable plaisir.Qui c'est d'ailleurs confirmé niveau ventes, la meilleur de l'année, et même sur Switch, c'est le 3ème plus grand démarrage de l'année derrière Zelda TOTK et Super Mario Bros Wonder en UK !https://www.nintendo-town.fr/2023/11/20/lancement-record-pour-hogwarts-legacy-au-royaume-uni/D'autres jeux méritent certainement le titre de jeu de l'année cette année (Zelda TOTK, Baldur's Gate 3), mais à mes yeux il aurait totalement eu sa place dans la meilleure direction artistique ou l'OST.