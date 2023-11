2 mois après le lancement du jeu phare de Bethesda, j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait sur le store français tant sur les jeux les plus joués qu'achetés.

Au moment où j'écris, Starfield est en 13e position des jeux les plus joués et 149e jeu le plus acheté avec une note 3.5/5 sur plus de 2500 avis. Le 1er étant Fortnite, 2e COD, 3e FC24...



Sur Steam, il y a 38 000 joueurs environ actuellement avec un score entre 68 et 70% de satisfaction.

Baldur's Gate 3, sorti en aout 2023 compte 158 000 joueurs simultanés