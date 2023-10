Oui enfin on va dire l'animal a bougé en ouvrant un site internet anniversaireSon 25 ème anniversaire! Le temps passe trop vite pour cette entreprise aujourd'hui désuète et qui pourtant à une époque avait pu rivaliser avec le Phénomène Pokemon et en sortant des jeux phénomènes comme Layton et Inazuma.Usure des poules aux oeufs qui a mené à une lassitude des joueurs, direction artistique de qualité mais pas renouvelé, mauvaise gestion des Ips et volonté de toujours tenté JV+jouets, dessin-animé+merchandising, concepts des jeux assez creux, problème en interne et sans doute d'autres soucis.Pour l'industrie Japonaise du JV ce serait bien qu'ils retrouvent du poil de la bête.Pour jeter un oeil, c'est par ici que cela se passe:www.level5.co.jp/25th/